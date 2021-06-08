Стало известно, какой вид спорта пробуждает сексуальное влечение больше других

Результат исследования американских ученых, наверняка, вас удивит

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Ученые из США установили, что катание на велосипеде повышает сексуальное желание у девушек больше, чем занятие любым другим видом спорта.

Исследователи из Калифорнийского университета в городе Беркли провели ряд экспериментов, изучая организмы более трех тысяч женщин на предмет сексуального влечения после занятий спортом.

Специалисты уверяют, что велоспорт довольно часто провоцирует инфицирования мочевых путей, но, тем не менее, велосипедистки реже страдают от половых расстройств. Сексуальный контакт с партнерами у таких женщин бывает гораздо чаще.

Недавно украинец Марк Падун выиграл несколько этапов престижной гонки подряд.