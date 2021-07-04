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Украина покинула Евро, определился второй финалист НБА, Хэмилтон продлил контракт с Mercedes. Главные новости за вчера

Украина покинула Евро, определился второй финалист НБА, Хэмилтон продлил контракт с Mercdedes. Главные новости за вчера
Другие
09:04
Украина покинула Евро, определился второй финалист НБА, Хэмилтон продлил контракт с Mercedes. Главные новости за вчера Главное за вчера
Украина покинула Евро-2020 / Фото - twitter.com/EURO2020

Суббота, 3 июля, получилась очень насыщенной спортивными событиями. Вспомним главные из них.

Конечно же, на первом месте был матч сборной Украины против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Сенсации не получилось – команда Андрея Шевченко уступила с разгромным счетом 0:4 и покинула турнир. Сам наставник считает, что его подопечные на этом турнире и так прыгнули выше головы, а Андрея Ярмоленко признался, что горд быть частью этой команды.

Во втором четвертьфинале дня Дания удержала преимущество над Чехией (2:1) и теперь сыграет против англичан в полуфинале. Кстати, оставшиеся матчи Евро примет лондонский «Уэмбли».

Тем временем, «Гент» уже выставил ценник за нападающего сборной Украины Романа Яремчука, а «Динамо» провело уже второй матч на сборах в Швейцарии.

Ночью на Копа Америка определилась вторая пара полуфиналистов: Колумбия в серии пенальти переиграла Уругвай, а Аргентина разгромила Эквадор.

Насыщенным был день и в мире автоспорта. Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон официально продлил контракт с Mercedes до 2023-го года, а Макс Ферстаппен взял третий поул подряд, выиграв квалификацию Гран-при Австрии.

В теннисе все внимание приковано к Wimbledon. Украинка Марта Костюк снялась с пары и микста из-за травмы, а Людмила Киченок уступила во втором круге парного разряда. Роджер Федерер обыграл Кэмерона Норри и, похоже, продолжает прибавлять по ходу турнира, а Даниилу Медведеву удался впечатляющий камбэк в матче против Марина Чилича. Идет дальше и первая ракетка мира Эшли Барти, а вот Ник Киргиос вынужден был сняться из-за травмы по ходу матча против Феликса Оже-Альяссима.

Помимо Wimbledon отметив выход Ангелины Калининой в финал турнира в Монпелье и поражение Сергея Стаховского в полуфинале турнира в Порту.

В баскетболе «Милуоки» впервые с 1974-го года вышел в финал НБА, где сыграет против «Финикса», а «Запорожье» подписало контракты сразу с двумя игроками.

В мире бокса Тайсон Фьюри продолжает обзывать своего будущего соперника Деонтея Уайлдера, Диллиан Уайт назвал потенциальных соперников, а экс-чемпион мира Денис Лебедев собирается подраться с блогером.

В самом разгаре и Tour de France, где прошел уже восьмой этап. Его победителем стал Дилан Тойнс, а на первое место в общем зачете вырвался чемпион-2020 Тадей Погачар.

Трансферные новости из мира футбола:

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Теги

Украина – Англия Льюис Хэмилтон Милуоки Бакс

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