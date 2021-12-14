Усик, Беленюк, и Белодед – в топ-100 самых влиятельных людей Украины

Также в рейтинге присутствует и главный тренер «Дженоа»

Жан Беленюк / Фото - UWW

Издание «Фокус» на своемобнародовало обновленный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.В список вошли и трои действующих украинских спортсмена.Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе– на 51-й позиции, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе(77-й) и бронзовый призер Олимпиады-2020(100-я).Отметим, что в рейтинге присутствует главный тренер «Дженоа»(79-й), с которым сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020.Второе место в рейтинге, после лидирующего президента Украины– у президента «Шахтера»Накануне