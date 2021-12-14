Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной
Усик, Беленюк, и Белодед – в топ-100 самых влиятельных людей Украины
Также в рейтинге присутствует и главный тренер «Дженоа»
14 декабря 12:40
Жан Беленюк / Фото - UWWИздание «Фокус» на своем официальном сайте обнародовало обновленный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.
В список вошли и трои действующих украинских спортсмена.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик – на 51-й позиции, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк (77-й) и бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед (100-я).
Отметим, что в рейтинге присутствует главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко (79-й), с которым сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Второе место в рейтинге, после лидирующего президента Украины Владимира Зеленского – у президента «Шахтера» Рината Ахметова.
Накануне Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного фонда Элины Свитолиной.
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