В Хмельницком к 2023 году будет построен Дворец спорта

Финансирование будет выделено из государственной субвенции, которая составляет 800 миллионов гривен

Фото: facebook.com/minmolodsport

В Хмельницком будет возведен Дворец спорта, который будет профинансирован средствами субвенции в 2021 году. Отметим, что государством на развитие спортивной инфраструктуры было выделено 800 миллионов гривен.



Сооружение будет предназначено для тренировки спортсменов и проведения международных соревнований по минифутболу, волейболу, баскетболу и гандболу.

Также во Дворце спорта будет физкультурно-оздоровительный корпус с двумя тренажерными залами, медицинским кабинетом, массажными кабинетами, раздевалки и душевые, залы для ритмичной оздоровительной гимнастики и хореографии.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года включительно.

Напомним, что в Чернигове возведут новый Дворец спорта стоимостью 400 миллионов гривен.