В Польше призвали исключить Россию и Беларусь из спортивных состязаний

С предложением выступил вице-премьер Глинский

Петр Глинский / Фото: ru.espreso.tv

Вице-премьер Польши Петр Глинский заявил, что Россию и Беларусь стоит исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях:



Я бы даже рассматривал возможность исключения России и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что его слова о конфликте между Россией и Украиной «перекрутили».