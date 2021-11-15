Олимпийский чемпион Абраменко: «Я понимаю, что мои слова могли быть использованы Россией в пропагандистских целях»
В Польше призвали исключить Россию и Беларусь из спортивных состязаний
С предложением выступил вице-премьер Глинский
18:28
Петр Глинский / Фото: ru.espreso.tv
Вице-премьер Польши Петр Глинский заявил, что Россию и Беларусь стоит исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях:
Я бы даже рассматривал возможность исключения России и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны.
Олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что его слова о конфликте между Россией и Украиной «перекрутили».