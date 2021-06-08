В Украине спортивные арены открыли для посещения 66% зрителей

Также утверждена планировка размещения болельщиков





Кабинет министров Украины / Фото: kmu.gov.ua

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление «О внесении изменений в постановление О внедрении ограничительных противоэпидемиологических мер с целью противодействию распространению COVID-19».

В новом утвержденном документе разрешается посещение спортивных арен при наполняемости в две третьи (66,6%).

В Кабмине уточнили, что теперь на спортивных аренах два ряда могут быть заполнены, а третий должен быть пуст.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинации.