Кабмин Украины выделил 500 млн гривен на реализацию программы «25 спортивных магнитов»
В Украине спортивные арены открыли для посещения 66% зрителей
Также утверждена планировка размещения болельщиков
07:40
Кабинет министров Украины / Фото: kmu.gov.ua
На сайте Кабинета министров опубликовано постановление «О внесении изменений в постановление О внедрении ограничительных противоэпидемиологических мер с целью противодействию распространению COVID-19».
В новом утвержденном документе разрешается посещение спортивных арен при наполняемости в две третьи (66,6%).
В Кабмине уточнили, что теперь на спортивных аренах два ряда могут быть заполнены, а третий должен быть пуст.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинации.
Комментарии 0