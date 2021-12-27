Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий

Ограничения касаются событий на открытом воздухе и в зале

Во Франции правительство существенно ограничило количество зрителей во время спортивных мероприятий.



Начиная с 3 января, спортивные мероприятия на открытом воздухе смогут посетить не более 5 тысяч человек, а в закрытых помещениях не более 2 тысяч зрителей.

Отметим, что длительность действия ограничений пока неизвестна.

Напомним, ранее в Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу.