Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий

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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Ливерпуль - Лидс -:- Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Окончен
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Окончен
17:00 Норвич - Арсенал 0:5 Окончен
19:30 Астон Вилла - Челси 1:3 Окончен
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
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21:00 Финляндия - Германия 3:1 Окончен
23:30 Россия - Швеция 3:6 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
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13:00 Белый Барс - СК Сокол 2:7 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
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00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 107:116 Окончен
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122 Окончен
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс 120:116 Окончен
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 93:83 Окончен
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 2-й тайм
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21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
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22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 2-й тайм
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МЧМ-2022 21/22
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02:00 Чехия - Канада 3:6 Окончен
04:30 США - Словакия 3:2 Окончен
21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
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17:00 Краматорск - Донбасс 8:11 Окончен
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НБА 21/22
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01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 102:127 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс 144:99 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:117 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 117:112 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс 144:109 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 113:105 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 100:103 Окончен
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Арсенал - Вулверхэмптон : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Лестер - Ливерпуль -:- Запланирован
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
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02:00 Германия - Чехия -:- Запланирован
04:30 Швеция - Словакия -:- Запланирован
23:30 Швейцария - США -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
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19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий

Ограничения касаются событий на открытом воздухе и в зале
Другие
22:59
Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий

Во Франции правительство существенно ограничило количество зрителей во время спортивных мероприятий.

Начиная с 3 января, спортивные мероприятия на открытом воздухе смогут посетить не более 5 тысяч человек, а в закрытых помещениях не более 2 тысяч зрителей.

Отметим, что длительность действия ограничений пока неизвестна.

Напомним, ранее в Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу. 

Карен Агабекян
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