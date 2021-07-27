Япония лидирует в медальном зачете Олимпиады после четвертого дня, Украина – 47-я

Программа об Олимпиаде – TOKYO REVIEW
29 июля 18:40
Завершился четвертый день Олимпийских игр в Токио. По его итогам первое место в медальном зачете занимает местная сборная, в активе которой 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.
Вторую строчку занимает команда США (9 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград). Третью – Китай (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Отметим, что сборная Украины занимает 47 место с тремя бронзами в активе. Последнюю из них во вторник принес дуэт в составе Елены Костевич и Олег Омельчук.
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