Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов Новости партнера

Канал Telegram Жирный каппер – отзывы 2021 о ставках от Тони @FatTony42

Честные аналитические проекты с прогнозами на спорт на сегодня редкость, обычно пользователей обманывают на продаже низкокачественных подписок, где результат абсолютно неважен. На канале в телеграме Жирный каппер Тони предлагает бесплатные (из VIP чата) и платные ставки. В сети множество хороших отзывов, в ходе анализа распространенных услуг, которые оказывают мошенники, не выявлены.

Контакты:

· канал Telegram Жирный каппер: https://t.me/joinchat/RTslx8Daf77Ypuby

· профиль Telegram Жирный каппер: @FatTony42

· официальный сайт: https://fatpay.pro/

Важный момент! Многие пользователи для снижения цены ищут слив на ставки с канала в телеграме Жирный каппер и на этой почве участились случаи обмана. Мошенники используют имя честного ресурса, где продают экспрессы с высокими коэффициентами и раскручивают депозиты. Лучше переходить с проверенных источников.

Обзор проекта Телеграм Жирный каппер с прогнозами на спорт

Роль аналитика исполняет Жирный Тони (@FatTony42), на сообщество подписано 14.4 тысяч участников. Аудитория проявляет хороший интерес к публикуемым постам. Уникальность сообщества в том, что подписчики основного канала получают бесплатные прогнозы из закрытого VIP чата – разделения никакого нет, просто оплатившие клиенты подписку получают больше ставок.

Реальные отзывы о канале Телеграм Жирный каппер Тони

Еще одно отличие – проверка на нескольких сторонних ресурсах, где написаны обзоры и множество отзывов под статьями, несколько примеров:

Фишка в том, чтобы попасть в белый список представители рассматриваемого проекта несколько месяцев высылали прогнозы, также предоставлен активный доступ к подписке на время нахождения в БС.

Платные подписки: цена и сроки

На канале Жирный каппер в телеграме разовых советов не продают. Для потенциальных клиентов подготовлено три тарифа. Стоимость зависит от длительности подписки, оплатить можно через Жирного Тони @FatTony42 или официальный сайт fatpay.pro:

1. Рассылка на 30 дней «Диетический план» за 4 тыс. руб. (1470грн.)

2. Рассылка на 60 дней «Полноценный план» за 6 тыс. руб.(2206грн.)

3. Рассылка на 90 дней «Самый жирный план» за 7 тыс. руб. (2574грн)

Ежедневно клиенты получают до четырех советов с кф.1.80, дополнительно входят игровые тактики и прессы.

Статистика

Каппер Жирный Тони @FatTony42 на канале Телеграм ведет собственную статистику. Внесение всех минусов контролируются сторонними верификаторами. Претензий к честности не возникло.

Преимущества и недостатки

При игре с прогнозистом советуем учесть все сильные и слабые стороны.

Плюсы:

· бесплатные прогнозы не отличаются от платных (из ВИПа);

· не оказывают услуги по раскрутке в букмекерской конторе;

· нет договорняков и 100% экспрессов с кф.100.00+;

· отсутствуют гарантии прибыли даже на дистанции;

· по всем типам ставок публикуют статистику;

· хорошие обзоры и отзывы от покупателей подписок.

Минусы:

· хотелось бы больше бесплатных советов в общей ленте.

В целом был рассмотрен безопасный спортивный портал, который может быть интересен и новичкам, и опытным беттерам.

Источник: https://zbs.bet/