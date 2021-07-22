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Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов Новости партнера

Канал Telegram Жирный каппер – отзывы 2021 о ставках от Тони @FatTony42
Другие
22 июля 11:11
Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов

Честные аналитические проекты с прогнозами на спорт на сегодня редкость, обычно пользователей обманывают на продаже низкокачественных подписок, где результат абсолютно неважен. На канале в телеграме Жирный каппер Тони предлагает бесплатные (из VIP чата) и платные ставки. В сети множество хороших отзывов, в ходе анализа распространенных услуг, которые оказывают мошенники, не выявлены. 

Контакты:

·      канал Telegram Жирный каппер: https://t.me/joinchat/RTslx8Daf77Ypuby

·      профиль Telegram Жирный каппер: @FatTony42

·      официальный сайт: https://fatpay.pro/

Важный момент! Многие пользователи для снижения цены ищут слив на ставки с канала в телеграме Жирный каппер и на этой почве участились случаи обмана. Мошенники используют имя честного ресурса, где продают экспрессы с высокими коэффициентами и раскручивают депозиты. Лучше переходить с проверенных источников.

Обзор проекта Телеграм Жирный каппер с прогнозами на спорт

Роль аналитика исполняет Жирный Тони (@FatTony42), на сообщество подписано 14.4 тысяч участников. Аудитория проявляет хороший интерес к публикуемым постам. Уникальность сообщества в том, что подписчики основного канала получают бесплатные прогнозы из закрытого VIP чата – разделения никакого нет, просто оплатившие клиенты подписку получают больше ставок.

Реальные отзывы о канале Телеграм Жирный каппер Тони

Еще одно отличие – проверка на нескольких сторонних ресурсах, где написаны обзоры и множество отзывов под статьями, несколько примеров:

Фишка в том, чтобы попасть в белый список представители рассматриваемого проекта несколько месяцев высылали прогнозы, также предоставлен активный доступ к подписке на время нахождения в БС.

Платные подписки: цена и сроки

На канале Жирный каппер в телеграме разовых советов не продают. Для потенциальных клиентов подготовлено три тарифа. Стоимость зависит от длительности подписки, оплатить можно через Жирного Тони @FatTony42 или официальный сайт fatpay.pro:

1.     Рассылка на 30 дней «Диетический план» за 4 тыс. руб. (1470грн.)

2.     Рассылка на 60 дней «Полноценный план» за 6 тыс. руб.(2206грн.)

3.     Рассылка на 90 дней «Самый жирный план» за 7 тыс. руб. (2574грн)

Ежедневно клиенты получают до четырех советов с кф.1.80, дополнительно входят игровые тактики и прессы. 

Статистика 

Каппер Жирный Тони @FatTony42 на канале Телеграм ведет собственную статистику. Внесение всех минусов контролируются сторонними верификаторами. Претензий к честности не возникло. 

Преимущества и недостатки

При игре с прогнозистом советуем учесть все сильные и слабые стороны.

Плюсы:

·      бесплатные прогнозы не отличаются от платных (из ВИПа);

·      не оказывают услуги по раскрутке в букмекерской конторе;

·      нет договорняков и 100% экспрессов с кф.100.00+;

·      отсутствуют гарантии прибыли даже на дистанции;

·      по всем типам ставок публикуют статистику;

·      хорошие обзоры и отзывы от покупателей подписок. 

Минусы:

·      хотелось бы больше бесплатных советов в общей ленте.

В целом был рассмотрен безопасный спортивный портал, который может быть интересен и новичкам, и опытным беттерам. 

Источник: https://zbs.bet/

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