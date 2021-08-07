15-летний Алексей Середа вышел в финал прыжков в воду с 10-метровой вышки
15-летний Середа вошел в историю Украины с лучшим результатом в финалах Олимпийских игр
Спортсмен вошел в топ-6 в прыжках с 10-метровой вышки
10:39
Алексей Середа / Фото - gettyimages15-летний украинский спортсмен Алексей Середа завершил выступление в финале Олимпийских игр в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Середа набрал 461,70 балла, показав 6-й результат. Это место стало лучшим в истории независимой Украины на Олимпийских играх в этой дисциплине.
Отметим, что победителем турнира в Токио стал китайский спортсмен Цао Юань.
Олимпийские игры. Токио-2020. Прыжки с вышки, 10 м. Финал
1. Цао Юань (Китай) – 582,35 баллов
2. Чжан Янг (Китай) – 580,40
3. Томас Далей (Великобритания) – 548,25
4. Александр Бондарь (ОКР) – 514,50
5. Виктор Минибаев (ОКР) – 495,85
6. Алексей Середа (Украина) – 461,70
Напомним, ранее дуэт украинцев Олега Сербина и Алексея Середы стал шестым в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на Играх в Токио-2020.
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