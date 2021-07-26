Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки

Для молодых прыгунов это первые Олимпийские игры в карьере





Олег Сербин, Алексей Середа / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио дуэт украинцев Олега Сербина и Алексея Середы стал шестым в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.



Победителями в этой дисциплине стали британцы Томас Дейли и Мэтти Ли, которые на один бал обошли фаворитов из Китая Юаня Чао и Айзена Чена.

Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 10 метров.

1. Томас Дэйли, Мэтти Ли (Великобритания) 471,81

2. Юань Чао, Айзен Чен (Китай) 470,58

3. Александр Бондарь, Виктор Минибаев (ОКР) 439,92

…

6. Олег Сербин, Алексей Середа (Украина) 400,44