Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 6
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик 4:1 Окончен
17:00 Подолье - Оболонь 0:0 Окончен
18:45 Нива Т - Полесье 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух 2:1 Окончен
19:30 Заря - Александрия 0:1 Окончен
19:30 Десна - Черноморец 3:0 Окончен
Теннис (13 событий из 70) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александер Зверев - Йен Хсун Лю 2:0 Окончен
07:10 Гаэль Монфис - Илья Ивашка 1:2 Окончен
08:10 Энди Маррей - Felix Auger Aliassime -:- Отменен
10:50 Филипп Кольшрайбер - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
11:15 Кей Нишикори - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Киченок Л / Киченок Н - Саня Мирза / Райна А 2:1 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Юлия Путинцева - Надя Подорошка 0:1 Снялся
05:00 Каролина Плишкова - Ализе Корне 2:0 Окончен
05:00 Эшлей Барти - Сара Соррибес Тормо 0:2 Окончен
06:50 Сайсай Чжэн - Наоми Осака 0:2 Окончен
07:40 Вероника Кудерметова - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
07:50 Лаура Зигемунд - Элина Свитолина 1:2 Окончен
10:30 Петра Квитова - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 59) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (2 события из 40) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
07:35 Мария Саккари - Элина Свитолина -:- Запланирован

Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки

Для молодых прыгунов это первые Олимпийские игры в карьере

Olympics Токио-2020
10:10
Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Олег Сербин, Алексей Середа / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио дуэт украинцев Олега Сербина и Алексея Середы стал шестым в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Победителями в этой дисциплине стали британцы Томас Дейли и Мэтти Ли, которые на один бал обошли фаворитов из Китая Юаня Чао и Айзена Чена.

Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 10 метров.

1. Томас Дэйли, Мэтти Ли (Великобритания) 471,81

2. Юань Чао, Айзен Чен (Китай) 470,58

3. Александр Бондарь, Виктор Минибаев (ОКР) 439,92

6. Олег Сербин, Алексей Середа (Украина) 400,44

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алексей Середа Олег Сербин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Прыжки в воду

Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Токио-2020
10:10
Середа 6-й, а Сербин – 11-й в прыжках с 10-метровой вышки
Середа 6-й, а Сербин – 11-й в прыжках с 10-метровой вышки
16 мая 22:32
Чемпионат Европы. Письменская и Кесарь - пятые в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Чемпионат Европы. Письменская и Кесарь - пятые в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
16 мая 20:27
Лыскун и Байло стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Лыскун и Байло стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
14 мая 22:22
Колодий вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам с трехметрового трамплина
Колодий вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам с трехметрового трамплина
14 мая 15:57
Лыскун остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы
Лыскун остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы
14 мая 09:09
Горшковозов и Колодий завоевали «бронзу» на чемпионате Европы
Горшковозов и Колодий завоевали «бронзу» на чемпионате Европы
13 мая 22:05
Лыскун с лучшим результатом вышла в финальную часть чемпионата Европы
Лыскун с лучшим результатом вышла в финальную часть чемпионата Европы
13 мая 14:59
Колодий оказался вне пьедестала в прыжках с трамплина на чемпионате Европы
Колодий оказался вне пьедестала в прыжках с трамплина на чемпионате Европы
13 мая 09:33
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
165
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости