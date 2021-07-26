Середа 6-й, а Сербин – 11-й в прыжках с 10-метровой вышки
Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Для молодых прыгунов это первые Олимпийские игры в карьере
10:10
Олег Сербин, Алексей Середа / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио дуэт украинцев Олега Сербина и Алексея Середы стал шестым в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
Победителями в этой дисциплине стали британцы Томас Дейли и Мэтти Ли, которые на один бал обошли фаворитов из Китая Юаня Чао и Айзена Чена.
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 10 метров.
1. Томас Дэйли, Мэтти Ли (Великобритания) 471,81
2. Юань Чао, Айзен Чен (Китай) 470,58
3. Александр Бондарь, Виктор Минибаев (ОКР) 439,92
…
6. Олег Сербин, Алексей Середа (Украина) 400,44
Комментарии 0