Середа – чемпион мира по прыжкам в воду среди юниоров
Вслед за золотом. 15-летний Середа завоевал серебро на юниорском чемпионате мира
Украинец в эфире XSPORT стал вторым в прыжках с 3-метрового трамплина
18:00
Алексей Середа / Фото - FacebookУкраинский прыгун в воду Алексей Середа стал обладателем серебряной медали юниорского чемпионата мира в прыжках с 3-метрового трамплина.
15-летний украинец в группе В лишь на полтора балла отстал от триумфатора турнира итальянца Маттео Санторо. Результат Алексея – 491,75 балла.
Топ-3 замкнул еще один итальянец Маттео Кафьеро.
Результаты Середы:
Ранее Середа стал чемпионом мира в прыжках с 10-метровой вышки.
Напомним, мировое первенство среди юниоров проходит в Киеве.
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