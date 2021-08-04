Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м

Украинка не прошла в следующий раунд

София Лыскун / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио прошла предварительная квалификация в прыжках в воду с десятиметровой вышки у женщин.



По итогам пяти прыжков украинка Софья Лыскун не попала в 18 лучших, показав лишь 29-й результат из 30.

Токио-2020. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Квалификация

1. Чэнь Юйси (Китай) – 390,70

2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45

3. Дилэйни Шнелл (США) – 360,75

…

29. Софья Лыскун (Украина) – 216,55

Напомним, ранее украинский дуэт Сербина и Середы стал шестым в прыжках с 10-метровой вышки.