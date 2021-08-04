Лыскун и Байло стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м
Украинка не прошла в следующий раунд
4 августа 12:30
София Лыскун / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио прошла предварительная квалификация в прыжках в воду с десятиметровой вышки у женщин.
По итогам пяти прыжков украинка Софья Лыскун не попала в 18 лучших, показав лишь 29-й результат из 30.
Токио-2020. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Квалификация
1. Чэнь Юйси (Китай) – 390,70
2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45
3. Дилэйни Шнелл (США) – 360,75
…
29. Софья Лыскун (Украина) – 216,55
Напомним, ранее украинский дуэт Сербина и Середы стал шестым в прыжках с 10-метровой вышки.
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