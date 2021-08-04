Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Маккензи Макдональд - Ник Киргиос 2:0 Окончен
22:45 Рейлли Опелька - Даниел Элахи Галан Риверос 2:0 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:05 Кэти Макнейли - Слоан Стивенс 0:2 Окончен
21:00 Магда Линетте - Петра Мартич 2:0 Окончен
WTA 2021 (Cluj-Napoca, Romania)
Календарь Таблица
16:30 Леся Цуренко - Сион Мендес 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Теннис (4 события из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
22:15 Элисе Мертенс - Кристина Младенович -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 9) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris -:- Запланирован

Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м

Украинка не прошла в следующий раунд
Olympics Токио-2020
4 августа 12:30
Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м
София Лыскун / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио прошла предварительная квалификация в прыжках в воду с десятиметровой вышки у женщин.

По итогам пяти прыжков украинка Софья Лыскун не попала в 18 лучших, показав лишь 29-й результат из 30.

Токио-2020. Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Квалификация

1. Чэнь Юйси (Китай) – 390,70

2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45

3. Дилэйни Шнелл (США) – 360,75

29. Софья Лыскун (Украина) – 216,55

Напомним, ранее украинский дуэт Сербина и Середы стал шестым в прыжках с 10-метровой вышки.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

София Лыскун

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Прыжки в воду

Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м
Лыскун показала один из худших результатов в квалификации прыжков с вышки 10 м
Токио-2020
4 августа 12:30
Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Украинцы Сербин и Середа стали шестыми в прыжках с 10-метровой вышки
Токио-2020
26 июля 10:10
Середа 6-й, а Сербин – 11-й в прыжках с 10-метровой вышки
Середа 6-й, а Сербин – 11-й в прыжках с 10-метровой вышки
16 мая 22:32
Чемпионат Европы. Письменская и Кесарь - пятые в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Чемпионат Европы. Письменская и Кесарь - пятые в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
16 мая 20:27
Лыскун и Байло стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Лыскун и Байло стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
14 мая 22:22
Колодий вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам с трехметрового трамплина
Колодий вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам с трехметрового трамплина
14 мая 15:57
Лыскун остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы
Лыскун остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы
14 мая 09:09
Горшковозов и Колодий завоевали «бронзу» на чемпионате Европы
Горшковозов и Колодий завоевали «бронзу» на чемпионате Европы
13 мая 22:05
Лыскун с лучшим результатом вышла в финальную часть чемпионата Европы
Лыскун с лучшим результатом вышла в финальную часть чемпионата Европы
13 мая 14:59
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости