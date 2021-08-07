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Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»

15-летний украинец – о своем выступлении в финале Игр в Токио
Olympics Токио-2020
11:38
Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»
Алексей Середа / Фото - gettyimages
Украинец Алексей Середа с шестым результатом финишировал на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

В эфире «UA:Перший» 15-летнйи спортсмен прокомментировал свое выступление в столице Японии.

«Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается. За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня. Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим».


Середа набрал 461,70 балла, заняв шестую позицию. Это место стало лучшим в истории независимой Украины на Олимпийских играх в этой дисциплине. 
Владимир Кириченко
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Алексей Середа прыжки в воду

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