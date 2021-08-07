15-летний Середа вошел в историю Украины с лучшим результатом в финалах Олимпийских игр
Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»
15-летний украинец – о своем выступлении в финале Игр в Токио
11:38
Алексей Середа / Фото - gettyimagesУкраинец Алексей Середа с шестым результатом финишировал на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
В эфире «UA:Перший» 15-летнйи спортсмен прокомментировал свое выступление в столице Японии.
«Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается. За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня. Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим».
Середа набрал 461,70 балла, заняв шестую позицию. Это место стало лучшим в истории независимой Украины на Олимпийских играх в этой дисциплине.
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