Середа: «Это бесценный опыт для меня, что попал в финал Олимпиады и показал такой результат»

15-летний украинец – о своем выступлении в финале Игр в Токио



Алексей Середа / Фото - gettyimages Украинец Алексей Середа с шестым результатом финишировал на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.



В эфире «UA:Перший» 15-летнйи спортсмен прокомментировал свое выступление в столице Японии.



«Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается. За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня. Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим».



Середа набрал 461,70 балла,

Украинецс шестым результатом финишировал на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.В эфире15-летнйи спортсмен прокомментировал свое выступление в столице Японии.Середа набрал 461,70 балла, заняв шестую позицию . Это место стало лучшим в истории независимой Украины на Олимпийских играх в этой дисциплине.

Владимир Кириченко