Оноприенко и Пограничная выступят в финале многоборья чемпионата мира
Оноприенко показала 5-й результат в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира
Пограничная не смогла попасть в топ-10
30 октября 13:59
Виктория Оноприенко / Фото - Facebook30 октября на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония), был разыгран комплект медалей в индивидуальном многоборье.
Украинка Виктория Оноприенко заняла пятое место, ее соотечественница Кристина Пограничная завершила программу с 11-м результатом.
Отметим, что в финале многоборья соревновались 18 гимнасток.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2021. Индивидуальное многоборье
1. Дина Аверина (ВФХГ) – 108,400
2. Алина Горносько (Беларусь) – 105,300
3. Арина Аверина (ВФХГ) – 103,200
4. Боряна Калейн (Болгария) – 102,450
5. Виктория Оноприенко (Украина) – 99,650
6. София Раффаэли (Италия) – 99,525
7. Татьяна Воложанина (Болгария) – 96,600
8. Сумире Кита (Япония) – 96,450
9. Милена Балдассарри (Италия) – 96,100
10. Анастасия Салос (Беларусь) – 95,450
11. Кристина Пограничная (Украина) – 95,025
Напомним, лучший результат украинок в Китакюсю – четвертое место Пограничной в упражнении с лентой.
Комментарии 1