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Ризатдинова: «Еще перед Олимпийскими играми в Рио знала, что завершу карьеру»

Титулованная украинка – о своем решение закончить со спортом
Художественная гимнастика
28 сентября 19:05
Ризатдинова: «Еще перед Олимпийскими играми в Рио знала, что завершу карьеру»
Анна Ризатдинова / Фото - Facebook
Бронзовый призер Рио-2016, титулованная украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своем аккаунте Instagram рассказала, как по какой причине решила завершить свою спортивную карьеру.

«Я закончила спортивную карьеру в 2016 году, сразу после выигранной олимпийской медали. Еще по дороге на свою вторую Олимпиаду в Рио я понимала, что это – точка. Художественная гимнастика – очень молодой вид спорта, и я в свои 23 года на тот момент уже казалась ветераном. Тогда я держалась из последних сил как физически, так и морально. У меня были срывы, я мечтала жить «нормальную жизнь»: быть в отношениях, видеть мир, иметь хобби и дела помимо гимнастики. Сейчас я понимаю, что это было максимальное перенасыщение спортом. Правильный момент, чтобы уйти».

 

«Изначально тренеры не поддерживали такое мое решение. Мы даже попробовали составить программу на 2017 год. Но уже стало понятно, что прежней юношеской искры в глазах, запала и мотивации больше нет. Мы обоюдно поняли, что дальше тренироваться нет смысла. До сих пор мне задают вопросы «не хочешь ли ты вернуться на ковер?», «не жалеешь, что тогда ушла из гимнастики?». Нет. Это было осознанное, логическое решение, принятое еще до старта Олимпиады. Ну, а жалеть не о чем – я выполнила свой максимум в спорте, добилась главной победы и сейчас строю свою Академию Ризатдиновой».




Ранее Ризатдинова оценила результаты украинских спортсменов на Олимпийских игр в Токио. 

Владимир Кириченко
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