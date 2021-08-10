Украинская судья, комментировавшая выступление российской гимнастки на ОИ-2020: «Мне желают смерти»

Лидия Виноградная рассказала, что в ее сторону выливается очень много хейта

Фото: instagram.com/lidiavyn

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная рассказала о реакции на то, что ранее она поделилась мнением о выступлении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх-2020.

Сразу после завершения соревнований по художественной гимнастике разразился скандал, связанный с тем, что, по мнению некоторых болельщиков и экспертов, Аверину засудили, дав ей серебро, а не золото:

«Я ничего не читаю. Только то, что мне отдельно присылают. Я не собиралась быть ньюсмейкером. Просто Аня Ризатдинова выложила у себя пост и получила кучу хейта. Мы с ней комментировали финал групповых упражнений на Олимпиаде, а после него она попросила меня рассказать, в чем была основная разница между Линой и Диной. Мы записали видео, а потом, как я поняла, его везде растиражировали. Когда Татьяна Тарасова прокомментировала мой комментарий, я поняла, что происходит странное. Я высказалась с профессиональной точки зрения о произошедшем, а люди – с эмоциональной. Они не разбираются в тонкостях правил. Плюс они болели за свою спортсменку, что абсолютно нормально. Я переживу хейт, который летит в мою сторону. Мне желают смерти, но я не понимаю, за что. За то, что я сказала о возможностях израильской гимнастки подниматься на полупальце? Она молодец, что смогла сделать этот тяжелый поворот. Никто не думал, что Линой сможет. Не совсем понимаю, почему я заслуживаю умереть из-за своего высказывания. Аверины – очень хорошие спортсменки. Они принимали участие в соревнованиях, где побеждают те, кто выполнил свои программы лучше. Никто не виноват, что есть такие правила, по которым исполнение не имеет веса. Все работали по ним и понимали, что нужно сделать в этом олимпийском цикле для победы».

В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины.