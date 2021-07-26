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Организаторы Токио-2020 не видят проблем в шторме, из-за которого перенесли стрельбу из лука и греблю

Они уверены, что последствия непогоды будут не такими большими как ожидалось

Olympics Токио-2020
10:28
Организаторы Токио-2020 не видят проблем в шторме, из-за которого перенесли стрельбу из лука и греблю
Фото: insidethegames.biz

Организаторы Олимпийских игр в Токио настаивают на том, что обрушившийся на Восточную Японию тропический шторм, ставший причиной переноса соревнований по стрельбе из лука и академической гребле, не является поводом для беспокойства, сообщает портал insidethegames.biz.

Тропический шторм образовался над Тихим океаном 23 июля, и у властей Японии были опасения, что он может повлиять на проведение некоторых стартов, поскольку принесет сильный ветер и дожди.

Организаторы ОИ-2020 уже прокомментировали опасность шторма.

«Не стоит слишком беспокоиться о шторме».

Напомним, ранее были перенесены на один день соревнования в академической гребле.

Карен Агабекян
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