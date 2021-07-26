Организаторы Токио-2020 не видят проблем в шторме, из-за которого перенесли стрельбу из лука и греблю

Они уверены, что последствия непогоды будут не такими большими как ожидалось





Фото: insidethegames.biz

Организаторы Олимпийских игр в Токио настаивают на том, что обрушившийся на Восточную Японию тропический шторм, ставший причиной переноса соревнований по стрельбе из лука и академической гребле, не является поводом для беспокойства, сообщает портал insidethegames.biz.



Тропический шторм образовался над Тихим океаном 23 июля, и у властей Японии были опасения, что он может повлиять на проведение некоторых стартов, поскольку принесет сильный ветер и дожди.

Организаторы ОИ-2020 уже прокомментировали опасность шторма.

«Не стоит слишком беспокоиться о шторме».

Напомним, ранее были перенесены на один день соревнования в академической гребле.