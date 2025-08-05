Бронзовый призёр Олимпиады-2024 записал своё имя в историю, приблизившись к Бубке
Грек установил личный и национальный рекорды
около 1 часа назад
Эммануил Каралис одержал победу на чемпионате Греции по прыжкам с шестом.
25-летний греческий спортсмен в ходе этого турнира установил личный и национальный рекорды, преодолев планку на высоте 6,08 метра.
По данным European Athletics, этот результат позволил Каралису стать лишь четвертым спортсменом в истории прыжков с шестом, которому удалось преодолеть планку на высоте не менее 6,08 м.
До этого высота 6,08 м покорялась лишь трем легкоатлетам в истории: Сергею Бубке (Украина), Рено Лавийенни (Франция) и Арману Дюплантису (Швеция).
Каралис – бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже, а также чемпион Европы 2025 года по прыжкам с шестом в помещении. В прошлом году он также стал серебряным призером мирового первенства в этой дисциплине.
Личные рекорды спортсменов, которые брали высоту не менее 6,08 м:
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,28 м
2. Рено Лавийенни (Франция) – 6.16
3. Сергей Бубка (Украина) – 6.15
4. Эммануил Каралис (Греция) – 6.08
Напомним, Михаил Кохан завоевал золото Универсиады-2025 в метании молота.