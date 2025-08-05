Владимир Кириченко

Эммануил Каралис одержал победу на чемпионате Греции по прыжкам с шестом.

25-летний греческий спортсмен в ходе этого турнира установил личный и национальный рекорды, преодолев планку на высоте 6,08 метра.

По данным European Athletics, этот результат позволил Каралису стать лишь четвертым спортсменом в истории прыжков с шестом, которому удалось преодолеть планку на высоте не менее 6,08 м.

До этого высота 6,08 м покорялась лишь трем легкоатлетам в истории: Сергею Бубке (Украина), Рено Лавийенни (Франция) и Арману Дюплантису (Швеция).

Каралис – бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже, а также чемпион Европы 2025 года по прыжкам с шестом в помещении. В прошлом году он также стал серебряным призером мирового первенства в этой дисциплине.

Личные рекорды спортсменов, которые брали высоту не менее 6,08 м:

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,28 м

2. Рено Лавийенни (Франция) – 6.16

3. Сергей Бубка (Украина) – 6.15

4. Эммануил Каралис (Греция) – 6.08

Fourth on the world all-time list! 🌍



Emmanouil Karalis 🇬🇷 clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m in the pole vault at the Greek Championships!



🎥 @gazzetta_gr pic.twitter.com/iLQCeZ4xNU — European Athletics (@EuroAthletics) August 2, 2025

Напомним, Михаил Кохан завоевал золото Универсиады-2025 в метании молота.