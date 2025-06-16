Владимир Кириченко

Звёздный шведский легкоатлет Арман Дюплантис в двенадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Дюплантис показал результат 6,28 м. Он взял эту высоту с первой попытки.

Арман превзошёл свой предыдущий мировой рекорд, который установил на этапе Мирового тура-2025 в марте – 6,27 м.

В прошлом году в августе Дюплантис показал результат 6,26 м на этапе Бриллиантовой лиги. Свой первый рекорд Арман установил в 2020 году – 6,17 м.

Бриллиантовая лига. 7-й этап. Стокгольм, Швеция. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,28 м

2. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,90

3. Менно Влон (Нидерланды) – 5,80

Напомним, двенадцатилетний украинец побил рекорд Дюплантиса.