Дюплантис в двенадцатый раз побил мировой рекорд – это произошло в Стокгольме
На домашнем этапе Бриллиантовой лиги швед снова переписал историю
около 3 часов назад
Звёздный шведский легкоатлет Арман Дюплантис в двенадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.
На домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Дюплантис показал результат 6,28 м. Он взял эту высоту с первой попытки.
Арман превзошёл свой предыдущий мировой рекорд, который установил на этапе Мирового тура-2025 в марте – 6,27 м.
В прошлом году в августе Дюплантис показал результат 6,26 м на этапе Бриллиантовой лиги. Свой первый рекорд Арман установил в 2020 году – 6,17 м.
Бриллиантовая лига. 7-й этап. Стокгольм, Швеция. Прыжки с шестом. Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,28 м
2. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,90
3. Менно Влон (Нидерланды) – 5,80
Напомним, двенадцатилетний украинец побил рекорд Дюплантиса.