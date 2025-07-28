Владимир Кириченко

В Волосе (Греция) завершился чемпионат Балканских ассоциаций по легкой атлетике.

Украинский спортсмен Владислав Лавский занял второе место в прыжках в высоту.

Лавский с первой попытки преодолел высоты 2,07, 2,11 и 2,15. Планку на 2.19 м Владислав не покорил в трех попытках.

Для 25-летнего украинца это первая медаль международных соревнований в этом сезоне. В последний раз легкоатлет завоевывал международную награду также на чемпионате Балканских ассоциаций в 2024 году, тогда он занял первое место.

Еще один украинец Вадим Кравчук завершил соревнования на шестой позиции. Он преодолел высоту на 2,11 м, но не смог взять 2,15 м.

Победу одержал болгарин Тихомир Иванов, который прыгнул на 2,19 м.

Чемпионат Балканских ассоциаций. Волос, Греция. Прыжки в высоту

1. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,19 м

2. Владислав Лавский (Украина) – 2,15 м

3. Антониос Мерлос (Греция) – 2,15 м

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6. Вадим Кравчук (Украина) – 2,11 м

Напомним, Михаил Кохан завоевал золото Универсиады-2025 в метании молота.