Вдова Мохаммеда Али прокомментировала сравнение Усика с легендой бокса
Халил Али считает, что Али имел уникальную стратегию и неповторимый стиль
около 22 часов назад
Вдова легендарного американского боксера Мохаммеда Али Халила Али высказалась о сравнении ее мужа с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) и заявила, что ни с одним боксером Али нельзя сравнивать. Слова приводит Seconds Out.
Когда-то так же говорили и про Майка Тайсона — мол, что бы он сделал с Мухаммедом Али... Но знаете что? Никого нельзя сравнивать с Мухаммедом. У него была своя уникальная стратегия, к которой он относился очень серьезно. Каждый его удар имел значение. Я никогда не видела никого подобного. Для меня он навсегда останется чемпионом.
Напомним, Мухаммед Али — один из самых известных боксеров всех времен.
Александр Усик эмоционально высказался о войне с Россией.