Денис Седашов

Вдова легендарного американского боксера Мохаммеда Али Халила Али высказалась о сравнении ее мужа с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) и заявила, что ни с одним боксером Али нельзя сравнивать. Слова приводит Seconds Out.

Когда-то так же говорили и про Майка Тайсона — мол, что бы он сделал с Мухаммедом Али... Но знаете что? Никого нельзя сравнивать с Мухаммедом. У него была своя уникальная стратегия, к которой он относился очень серьезно. Каждый его удар имел значение. Я никогда не видела никого подобного. Для меня он навсегда останется чемпионом. Халила Али

Напомним, Мухаммед Али — один из самых известных боксеров всех времен.

Александр Усик эмоционально высказался о войне с Россией.