Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк рассказал, кто может быть следующим соперником украинца. Слова функционера приводит fightnews.info:

Все зависит от задачи Александра, от того, что он хочет делать. Если он хочет заработать денег, то, наверное, Джейк Пол – лучшая альтернатива. Никакого риска, большая аудитория, огромные цифры.

Если главное – кому-то что-то доказать, доказать что-то себе, то, вероятно, Тайсон Фьюри. Но в глубине души я не верю, что этот поединок состоится.