Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о трех книгах, которые она считает своими любимыми и к которым любит возвращаться. Слова приводит Жесткая Атлетика.

«Пригоди бравого вояка Швейка» – это что-то похожее на «Тореадоры из Васюковки», но более серьезная тема о войне, однако с юмором.

Эндрю Мэттьюс «Жить легко» – это психологическая книга, очень классная с юмором, мне нравится – я её могу перечитывать.

И моя любимая книга «Уитни моя любовь» – это любовный роман Джудит Макнот – эту книгу я прочитала в 14-15 лет, о любви, драмах, она мне очень понравилась. Мне очень импонировала главная героиня, и это моя первая книга, которую я действительно полюбила.