Владимир Кириченко

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования пройдут в пятницу, 20 июня. Начало – в 22.06.

Также на этапе будут соревноваться Никола Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич, Вашти Каннингем, Кристина Гонзель, Сафина Садуллаева, Морган Лейк, Чарити Гафнагель, Мария Жодзик, Солен Жикель и Надежда Дубовицкая.

Напомним, что на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Магучих завоевала серебро, Левченко стала 4-й. Победу одержала австралийка Олислагерс.

Ранее стало известно, что украинка Катерина Табашник завоевала серебро на Континентальном туре в Белостоке.