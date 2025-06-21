Титулована украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью для Суспильне Спорт поделилась эмоциями после завоевания серебряной награды на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

«Сегодня были не те прыжки, на которые я ожидала, но ничего. Есть над чем работать. 1,97 м прыгнула с первой попытки. Готовимся дальше, будем анализировать и делать выводы. До планки долетала, но что-то надо думать и тренироваться.

В прыжках в высоту все зависит от разбега, от первых шагов. Хороший прыжок – это хороший разбег, поэтому нужно скомпоновать все. Нужно все это перенести на легкий прыжок.

Разбег мы изменили давно, еще год назад. Но сейчас формируются сила и скорость, которые нужно перенести по ощущениям в правильное направление. Над этим будем работать, еще есть время. [На высоте 2,0 м] просто медленно бежала за разбегом – и все.

На самом деле тренер сразу предложила после 1,91 м перенести на 1.97 м. Но я решила, что надо прыгать на 1.94 м и почувствовать свой разбег.

Две попытки [неудачные] сделала, и для меня это было немного смешно – не та высота, на которой нужно допускать такие ошибки. Поэтому я решила перенести последнюю попытку на 1.97 м. Терять уже было нечего, так что я настроилась и прыгнула.

Не хватило до двух метров, хотя третья попытка была очень близкой и мне понравилась. Но ничего».