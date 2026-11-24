Олимпийскую чемпионку дисквалифицировали на 3 года из-за допинга
У кенийки в образце обнаружили эритропоэтин
Отдел по вопросам честности в легкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификации чемпионки мира и победительницы Олимпиады-2020 по марафону Перес Джепчирчир из-за допинга.
33-летняя кенийка сдала положительный тест на допинг 30 августа этого года перед Сиднейским марафоном.
В образце Джепчирчир был обнаружен эритропоэтин – запрещенное вещество, которое стимулирует производство эритроцитов. После этого в октябре Перес временно отстранили.
Дисквалификация Джепчирчир продлится 3 года, начиная с 20 октября 2026 года. Результаты спортсменки с 17 июля 2026 года будут аннулированы.
Ранее World Athletics опубликовала нормативы отбора на Олимпийские игры-2028.
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