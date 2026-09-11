Магучих выиграла дебютный Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.
Украинка триумфовала на турнире с результатом 1.99 метра
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой дебютного Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.
Украинка выиграла турнир с результатом 1.99 метра, покорив высоту со второй попытки. Главная соперница украинcки, австралийка Никола Олислагерс, заняла второе место.
В секторе для прыжков в высоту выступили еще две представительницы Украины — Ирина Геращенко заняла пятое место, а Юлия Левченко завершила соревнования на шестой позиции.
Магучих — вторая в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко — в топ-5.