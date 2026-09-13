Украинский прыгун в высоту Олег Дорошук поделился впечатлениями от подготовки к Абсолютному чемпионату мира по легкой атлетике и вспомнил свой предыдущий опыт выступлений на этой арене. Его слова приводит Суспільне Спорт.

Отлично [чувствую себя]. Немного отдохнул, перезагрузился, всё супер. Приехал сюда, здесь последние дни подготовки: красные дорожки, медиа. Это круто.

Нет, здесь всё-таки более волнующе. Смотришь на этот уровень и понимаешь, что это действительно другой уровень лёгкой атлетики. Это круто.

Воспоминания о борьбе в 2023 году, именно на квалификации. Тогда я пытался выйти в финал с травмой. Всё же вышел, прыгнул 2,28 м, хотя перед этим не прыгал две недели. Так что это стадион борьбы.