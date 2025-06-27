Денис Седашов

Украинский легкоатлет Александр Погорилко занял второе место в беге на 400 метров на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 44,81 секунды, обновив собственный рекорд Украины, который он установил в апреле 2024 года (44,94 секунды). Также для спортсмена это является личным рекордом.

Победу в забеге одержал британский атлет Сэмюэл Рирдон со временем 44,60 секунды — рекорд чемпионатов. Третьим финишировал венгр Патрик Эньиньи с результатом 44,84 секунды.

Кохан выиграл золото командного чемпионата Европы с личным рекордом.