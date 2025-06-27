Шепелев с личным рекордом завоевал бронзу на ЧЕ в Мадриде
Владислав превзошел свое предыдущее достижение на 4 см
36 минут назад
Фото: Бьорн Паре
Украинец Владислав Шепелев стал третьим на соревнованиях по тройному прыжку на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде (Испания).
Уже в первой попытке спортсмен показал результат 16,83 метра, улучшив свой личный рекорд на 4 см.
Победу одержал француз Жонатан Сереме, который улучшил свой показатель на 6 см и единственный пересёк отметку в 17,00 м. Второе место занял Симоне Бьясутти из Италии – 16,94 м.
Ранее медали завоевали Кохан и Погорилко.
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