На этапе Бриллиантовой лиги в Монако был повторен рекорд сезона в мире, который принадлежит Дорощуку.
Это сделал легкоатлет из Южной Кореи
35 минут назад
У Сан Хёк / Фото - Facebook
Южнокорейский легкоатлет У Сан Хёк завоевал золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
Он показал результат 2,34 м, повторив рекорд сезона в мире, который в марте установил украинец Олег Дорощук.
Бриллиантовая лига. Монако. Прыжки в высоту. Мужчины
1. У Сан Хёк (Южная Корея) – 2,34 м
2. Ян Штефала (Чехия) – 2,32 м
3. Джувон Гаррисон (США) – 2,27 м
Напомним, что Дорощук снялся с этапа в Монако из-за проблем с мениском.