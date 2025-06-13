Варгольм второй раз в этом году установил мировой рекорд
На этот раз – на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
около 2 часов назад
Карстен Варгольм / Фото - Yahoo
Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия).
Он преодолел дистанцию за 32,67 с. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал норвежцу – в апреле в Шанхае Карстен пробежал за 33,05 с.
Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия. 300 м с барьерами. Мужчины
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 32,67 с
2. Рай Бенджамин (США) – 33,22
3. Алиссон дос Сантос (Бразилия) – 33,38
Напомним, литовец Алекна – первый легкоатлет в истории, который метнул диск на 75+ метров.