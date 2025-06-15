Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мыслями о Максе Ферстаппене. Слова испанца приводит f1analytic.com:

Макс ежегодно демонстрирует свой лучший сезон. В прошлом году у него не была самая доминирующая машина, однако ему удалось стать чемпионом за две или три гонки до конца сезона.

В этом году у Ферстаппена даже не вторая или третья лучшая машина в паддоке. Тем не менее, он продолжает бороться (за чемпионство). Макс всегда на высоте, и в нём нельзя сомневаться.