Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, кто, по его мнению, является лучшим пилотом в истории Ф-1. Слова британца приводит f1analytic.com:

Что касается моих комментариев о Максе как о лучшем, то да, я считаю, что он самый совершенный пилот Формулы-1, который когда-либо участвовал в чемпионате.

Безусловно, я считаю Льюиса Хэмилтона чрезвычайно хорошим гонщиком, одним из лучших в мире. Но в Максе есть что-то, что он может делать с машиной так, что, на мой взгляд, не может никто другой.