Директор McLaren Зак Браун высказался о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Думаю, Mercedes сейчас на подъеме. У Red Bull есть проблемы, но это не значит, что они не могут их решить. Однако думать о Максе в Mercedes немного неприятно, потому что он великолепен.

Поэтому я хотел бы, чтобы он остался там, где он сейчас. Думаю, для Red Bull уход Макса станет катастрофой.