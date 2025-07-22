Директор McLaren выступает против перехода Ферстаппена в Mercedes: «Сейчас они на подъеме»
Браун считает, что это станет крахом Red Bull
39 минут назад
Фото: Red Bu
Директор McLaren Зак Браун высказался о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Думаю, Mercedes сейчас на подъеме. У Red Bull есть проблемы, но это не значит, что они не могут их решить. Однако думать о Максе в Mercedes немного неприятно, потому что он великолепен.
Поэтому я хотел бы, чтобы он остался там, где он сейчас. Думаю, для Red Bull уход Макса станет катастрофой.
Оскар Пиастри сомневается, что Макс Ферстаппен сможет побороться за титул в сезоне-2025.
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