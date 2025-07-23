Денис Седашов

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от будущего этапа Формулы-1 в Бельгии, а также прокомментировал работу под руководством нового главы команды — Лоран Мекис, который сменил на этой должности Кристиана Хорнера. Слова приводит пресс-служба команды.

Это классическая трасса, которая всегда была моей любимой в календаре. Чтобы проехать идеальный круг, здесь все должно быть выполнено безупречно. Особенно мне нравятся быстрые повороты, такие как О Руж, а еще — перепады высот, которые усложняют управление болидом. Макс Ферстаппен

Нидерландец также вспомнил о непростом уикенде в Сильверстоуне, но отметил, что поул в квалификации стал положительным сигналом. Чтобы лучше подготовиться к гонке в Спа, он работал на симуляторе на базе команды.

Это для меня как вторая домашняя гонка. Я снова выступлю в своем шлеме Orange Lion, в специальной кепке и ботинках. Макс Ферстаппен

Менеджер Ферстаппена ответил, знал ли Макс об увольнении босса Red Bull.