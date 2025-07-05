Ферстаппен – найбыстрейший в квалификации Гран-при Великобритании
В первой тройке также два гонщика McLaren
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании.
В финальном сегменте отборочных заездов нидерландец показал лучшее время, опередив представителей McLaren — Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые заняли второе и третье места соответственно.
В топ-5 также вошли два британских гонщика: Джордж Расселл из Mercedes и Льюис Хэмилтон, который в этом сезоне выступает за Ferrari.
Чемпион Формулы-1 объяснил заинтересованность Ферстаппена в переходе в Mercedes.