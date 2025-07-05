Олег Шумейко

Менеджер Макса Ферстаппена Реймонд Вермюлен высказался Formula 1 Magazine о слухах о переходе четырехкратного чемпиона Ф-1 в Mercedes:

Логично, что мы также разговариваем с Тото (Вольффом), так же, как логично, что мы также разговариваем с персонами А, Б, В и Г. То, что мы иногда пьем кофе, я не считаю чем-то шокирующим, но сейчас из этого делают целое цирковое представление.

О разговорах об уходе Ферстаппена в случае нахождения ниже третьего места в личном зачете во время летнего перерыва:

Вопрос все еще в том, что произойдет, а что нет. Возможно, ничего не произойдет. Само по себе это не было бы странным. Бывали случаи, когда пункты о результативности срабатывали, а потом все растворялось. Но мы не можем дать стопроцентную ясность относительно следующего года сейчас, нет. Никто не может.

Известна сумма, за которую можно выкупить контракт Ферстаппена.