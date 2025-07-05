Чемпион Формулы-1 сезона 2009 Дженсон Баттон высказался о слухах о переходе Макса Ферстаппена из Red Bull в Mercedes. Слова британца приводит f1analytic.com:

Макс, вероятно, лучший гонщик, который когда-либо был за рулем машины Формулы-1. Я так думаю. Поэтому все хотят его. Так что это хорошая позиция, но также сложно действительно выбирать, как вы сказали, кто будет конкурентоспособным в следующем году.

Я думаю, в любом случае, Red Bull — команда, которая дала ему так много за эти годы, и эта машина действительно подходит к его стилю вождения. Но будут ли они достаточно сильны в следующем году? Знаете, все говорят о силовых установках. И силовая установка Mercedes мощнее, чем у конкурентов. Поэтому он хочет быть в Mercedes.