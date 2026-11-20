Ферстаппен назвал футбольный клуб, за который болеет
Это Манчестер Юнайтед
Четырехкратный чемпион мира в Формуле-1, нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о своих футбольных предпочтениях. По словам гонщика, он поддерживает английский Манчестер Юнайтед, несмотря на неудачные выступления команды в текущем сезоне.
Об этом сообщает talkSport в социальной сети Х.
Ты всегда выбираешь фаворита в хорошие и плохие времена, и для меня это Манчестер Юнайтед. Сейчас немного тяжело, но в то же время мы должны быть за них и поддерживать их во всем.
Отметим, что после десяти сыгранных туров английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед имеет в своем активе лишь восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.
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