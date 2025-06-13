Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер трезво оценил шансы Макса Ферстаппена стать чемпионом по результатам сезона-2025. Слова немца приводит f1analytic.com:

Думаю, текущий титул – иллюзия. Да, Макс может менять ситуацию к лучшему, но не всегда. Машина не оправдывает ожиданий, как и команда. Макс не сможет сократить отставание в долгосрочной перспективе.

Соответственно, у него не будет ни единого шанса в борьбе с McLaren. Разве что оба гонщика McLaren столкнутся друг с другом.