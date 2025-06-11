Red Bull дали указание Ферстаппену остерегаться дисквалификации
Марко не хочет, чтобы Макс пропустил домашнюю гонку команды
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что команда поговорила с лидером Максом Ферстаппеном по поводу необдуманных решений в следующих гонках и потенциальной дисквалификации. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
Теперь он не должен допускать ошибок в течение следующих двух гоночных уик-эндов, и, конечно, ему будут даны указания не совершать необдуманных поступков.
Это было бы катастрофой, если бы он не смог выйти на старт в Австрии. Но этого не должно случиться.
Отметим, что на данный момент у Ферстаппена 11 из 12 штрафных баллов, так что еще одно нарушение до 30 июня приведет к пропуску одной гонки.
Известен календарь на сезон-2026.
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