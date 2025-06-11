Red Bull дали указание Ферстаппену остерегаться дисквалификации

Марко не хочет, чтобы Макс пропустил домашнюю гонку команды

около 1 часа назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что команда поговорила с лидером Максом Ферстаппеном по поводу необдуманных решений в следующих гонках и потенциальной дисквалификации. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Теперь он не должен допускать ошибок в течение следующих двух гоночных уик-эндов, и, конечно, ему будут даны указания не совершать необдуманных поступков.

Это было бы катастрофой, если бы он не смог выйти на старт в Австрии. Но этого не должно случиться.

Хельмут Марко

Отметим, что на данный момент у Ферстаппена 11 из 12 штрафных баллов, так что еще одно нарушение до 30 июня приведет к пропуску одной гонки.

Известен календарь на сезон-2026.

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