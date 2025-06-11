Red Bull дали указание Ферстаппену остерегаться дисквалификации

Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что команда поговорила с лидером Максом Ферстаппеном по поводу необдуманных решений в следующих гонках и потенциальной дисквалификации. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Теперь он не должен допускать ошибок в течение следующих двух гоночных уик-эндов, и, конечно, ему будут даны указания не совершать необдуманных поступков.

Это было бы катастрофой, если бы он не смог выйти на старт в Австрии. Но этого не должно случиться.