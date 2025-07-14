Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова британца приводит gpblog.com:

Я бы очень хотел увидеть дуэт Рассела и Ферстаппена в Mercedes. Произойдет это или нет, я не знаю. Но, как поклонник спорта, я стремлюсь стать свидетелем этого.

Мы хотим видеть старое доброе соперничество в команде. Это же как Ален Прост и Айртон Сенна, понимаете, к чему я веду? Я большой поклонник обоих пилотов. Я думаю, что они оба очень искусны. Я немного сочувствую Джорджу, потому что все говорят, что если Макс перейдет в Mercedes, то именно Джордж уйдет.

Но этот парень на пике своей формы. Знаете, он исключительно талантлив, усердно работает. Когда он противостоял Льюису, знаете, он победил Льюиса. Я знаю, как это трудно.

Это действительно странная ситуация, в которой мы оказались, пытаясь заменить удивительного гонщика другим удивительным гонщиком в Mercedes. Так что если бы они были товарищами по команде, это было бы замечательно для нас. Хотя для Тото (Вольффа) это было бы очень сложно.