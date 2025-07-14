Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил шансы Макса Ферстаппена стать чемпионом в сезоне-2025. Слова немца приводит f1analytic.com:

Мы снова увидели, что в дождевых условиях очень важно тщательно подбирать настройки болида, чтобы он вообще мог нормально работать. И да, в дождевых условиях для Ферстаппена всё пошло совсем не так, как планировалось.

Борьба за титул для Ферстаппена окончена. Вы сами могли видеть, как он был расстроен. Думаю, эти гонки повлияли на Ферстаппена и с точки зрения планов на будущее. И мне очень интересно, какое решение он примет.