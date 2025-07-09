Официально. Red Bull сменил руководителя, который проработал в команде более 20 лет
У «красных быков» начинается новая страница истории
12 минут назад
Фото: Getty Images
Red Bull шокировал изменениями в начале летней паузы в Формуле-1.
Команда заявила об увольнении руководителя и CEO Red Bull Racing Кристиана Хорнера. Отметим, что британец был во главе команды с дебюта в Формуле-1 – 2004 года.
Новым руководителем Red Bull назначен Лоран Мекис, который ранее возглавлял Racing Bulls.
Напомним, что Ландо Норрис выиграл Гран-При Великобритании.