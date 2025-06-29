Денис Седашов

Британский гонщик команды McLaren Ландо Норрис стал победителем 11-го этапа Формулы-1 сезона 2025, который прошел в Австрии.

Норрис стартовал с поула и удержал лидерство до самого финиша. Вторым финишировал его напарник и лидер чемпионата — австралиец Оскар Пиастри (McLaren). Третье место занял Шарль Леклер из Ferrari.

Для Норриса эта победа стала третьей в сезоне, а его отставание от Пиастри в общем зачете сократилось до 15 очков.

Отметим, что первый круг гонки не обошелся без инцидентов – из-за аварии не смогли продолжить соревнования действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (Red Bull) и Кими Антонелли (Mercedes).

Ландо Норрис выиграл поул на Гран-при Австрии – лучшее круг с большим отрывом.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 4-6 июля на трассе Сильверстоун в Великобритании.