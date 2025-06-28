Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Австрии – лучший круг с большим отрывом
Пилот McLaren опередил Шарля Леклера на полсекунды, одержав яркую квалификационную победу после аварии в Канаде
19 минут назад
Блестящая квалификация Ландо Норриса принесла ему поул-позицию на Гран-при Австрии. Пилот McLaren показал потрясающий результат – 0.521 секунды преимущества над Шарлем Леклером на одном из самых коротких кругов сезона.
Оскар Пиастри, лидер чемпионата, показал третий результат, уступив Норрису еще 0.062 секунды. Льюис Хэмилтон стал четвертым, а Джордж Расселл – пятым.
«Это был хороший круг, без сомнения. В первой попытке Q3 все было хорошо, но я знал, что могу еще добавить. И сделал это», – прокомментировал Норрис.
Это чрезвычайно важный успех для Ландо после аварии в Канаде, где он столкнулся с напарником. В чемпионате он отстает от Пиастри на 22 очка.
Шарль Леклер впервые с Монако стартует с первого ряда:
«Мы привезли новые обновления, которые действительно помогли. Думаю, в гонке мы будем еще лучше».
Пиастри был разочарован – из-за вращения Пьера Гасли не смог завершить решающий круг:
«У меня была скорость, чтобы финишировать на первом ряду. Но день вышел сложным».
Неудачно квалифицировался и действующий чемпион Макс Ферстаппен:
«Баланс автомобиля отсутствовал в каждом повороте. Мы не на уровне McLaren, и в квалификации это стало очевидно».
В топ-10 вошли также: Габриэль Бортоелето (Sauber), Кими Антонелли (Mercedes) и Пьер Гасли (Alpine).
Гран-при Австрии обещает захватывающую борьбу, ведь три пилота – Норрис, Пиастри и Леклер – имеют высокие шансы на победу.
Гонка состоится в воскресенье 29 июня. Старт – в 16:00 по Киеву.
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