Денис Седашов

Блестящая квалификация Ландо Норриса принесла ему поул-позицию на Гран-при Австрии. Пилот McLaren показал потрясающий результат – 0.521 секунды преимущества над Шарлем Леклером на одном из самых коротких кругов сезона.

Оскар Пиастри, лидер чемпионата, показал третий результат, уступив Норрису еще 0.062 секунды. Льюис Хэмилтон стал четвертым, а Джордж Расселл – пятым.

«Это был хороший круг, без сомнения. В первой попытке Q3 все было хорошо, но я знал, что могу еще добавить. И сделал это», – прокомментировал Норрис.

Это чрезвычайно важный успех для Ландо после аварии в Канаде, где он столкнулся с напарником. В чемпионате он отстает от Пиастри на 22 очка.

Шарль Леклер впервые с Монако стартует с первого ряда:

«Мы привезли новые обновления, которые действительно помогли. Думаю, в гонке мы будем еще лучше».

Пиастри был разочарован – из-за вращения Пьера Гасли не смог завершить решающий круг:

«У меня была скорость, чтобы финишировать на первом ряду. Но день вышел сложным».

Неудачно квалифицировался и действующий чемпион Макс Ферстаппен:

«Баланс автомобиля отсутствовал в каждом повороте. Мы не на уровне McLaren, и в квалификации это стало очевидно».

В топ-10 вошли также: Габриэль Бортоелето (Sauber), Кими Антонелли (Mercedes) и Пьер Гасли (Alpine).

Гран-при Австрии обещает захватывающую борьбу, ведь три пилота – Норрис, Пиастри и Леклер – имеют высокие шансы на победу.

Гонка состоится в воскресенье 29 июня. Старт – в 16:00 по Киеву.