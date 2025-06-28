Босс Mercedes: «Никогда не списывайте Хэмилтона со счетов»
Вольфф считает, что Льюис прибавит во второй половине сезона
около 4 часов назад
Фото: Ferrari
Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о нынешней форме пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Мы уже видели некоторую закономерность, которая заключается в том, что Льюису в начале сезона нужно некоторое время. И потом во второй половине сезона он всегда очень силен.
Так что никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов.
Макс Ферстаппен не считает, что сможет побороться за чемпионство.
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