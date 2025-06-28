Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о нынешней форме пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Мы уже видели некоторую закономерность, которая заключается в том, что Льюису в начале сезона нужно некоторое время. И потом во второй половине сезона он всегда очень силен.

Так что никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов.