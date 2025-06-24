Хэмилтон: «Чем больше я вижу Италию, тем больше она мне нравится»
Британский гонщик рассказал, как проходит его адаптация
33 минуты назад
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от жизни и работы в Италии.
По словам британца, он чрезвычайно доволен адаптацией к новой команде и восхищен атмосферой страны, хотя и не полностью удовлетворен результатами сезона-2025. Слова приводит RacingNews365.
Честно говоря, все просто невероятно. Мне нравится путешествовать в Италию. Постоянного жилья пока нет, еще не решил, что с этим делать. Единственное, чего мне не хватает — это знания языка, и я об этом думаю.
Пилот Ferrari признался, что влюблён в город Маранелло и в итальянскую культуру в целом:
Чем больше я вижу Италию, тем больше она мне нравится: архитектура, культура, здания — все это создает романтическое настроение. Италия — очень особенное место.
Хэмилтон также отметил, что, несмотря на нестабильные результаты на трассе, вне её у него всё складывается отлично:
Этот год действительно насыщенный. Я работаю с новыми партнёрами, занимаюсь новыми делами, имею несколько бизнес-проектов, и они идут очень хорошо. В целом вне автоспорта всё замечательно. Я выкладываюсь на полную, чтобы это со временем принесло результат и в спорте.
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